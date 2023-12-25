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В Украине пояснили, почему нет смысла сейчас поставлять F-16
25.12.2023 18:21 Алина Груднева

В Украине пояснили, почему нет смысла сейчас поставлять F-16

Западным странам в настоящее время бессмысленно доставлять истребители F-16 в Украину.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил в эфире "Радио Свобода", что в противном случае они будут находиться под прицелом у ВС РФ.

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"Какой смысл доставлять самолеты сюда? Чтобы они тут стояли под прицелом врага? Нужно дождаться, чтобы все на 100 процентов было готово: и инфраструктура, и летчики, которые сейчас проходят обучение с инструкторами, также и инженерно-авиационный состав", - пояснил он.

В ответ на вопрос о слухах относительно того, что первые самолеты могут быть в Украине к концу 2023 года, он напомнил о разговоре президента Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который сообщил о готовности подготовить первые 18 истребителей.

По словам Игната, инженеры не только будут подготавливать самолеты, но и заниматься вооружением.

"Мы же берем самолет, чтобы воевать, а не чтобы он стоял. Поэтому авиационное вооружение требует определенных знаний, чтобы настраивать и наносить им удары", - отметил он.

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