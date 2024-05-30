



В Турции запустили производство современных боевых танков Altay

В Турции запустили серийное производство танка Altay нового поколения, который может встать на вооружение армии.



По данным TRT Haber, об этом сообщил глава Секретариата оборонной промышленности страны Халук Гергюн.



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Модифицированный танк будет производиться компанией BMC Defence. Он будет оснащен новыми функциями, которые основаны на приобретенном в операциях опыте армии.



Система управления огнем оснащена лазерным дальномером и чувствительной системой стабилизации изображения. Уровень защиты будет соответствовать требованиям поколения 3+.