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В Турции запустили производство современных боевых танков Altay
30.05.2024 22:30 Алина Груднева

В Турции запустили производство современных боевых танков Altay

В Турции запустили серийное производство танка Altay нового поколения, который может встать на вооружение армии.

По данным TRT Haber, об этом сообщил глава Секретариата оборонной промышленности страны Халук Гергюн.

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Модифицированный танк будет производиться компанией BMC Defence. Он будет оснащен новыми функциями, которые основаны на приобретенном в операциях опыте армии.

Система управления огнем оснащена лазерным дальномером и чувствительной системой стабилизации изображения. Уровень защиты будет соответствовать требованиям поколения 3+. 

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