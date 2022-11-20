



В США подсчитали количество поставленной Украине техники

С конца февраля 2022 года США поставили Украине 236 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

По данным Госдепа, Украине отправили 142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 и 36 105-мм гаубиц, а также 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 120-мм минометов.

Помимо прочего, страна получила свыше миллиона артиллерийских снарядов, 108,5 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тыс. переносных ЗРК, 15 вертолетов, 46 радаров, 10,2 тысяч автоматов и пистолетов, более 70 млн патронов для стрелкового оружия и 26 патрульных катеров.

Уточняется, что в общей сложности Украина получила от США более 88 тысяч тонн вооружений и военной техники на 21,5 млрд долларов.