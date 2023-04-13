



В США готовят санкции против ведущих политиков Венгрии

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США готовит законопроект о санкциях против ведущих венгерских политических деятелей, связанных с правительством Виктора Орбана, на фоне дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, пишет The Guardian.



Санкционный законопроект будет содержать имена бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией "Фидес" Орбана. Конкретный перечень лиц не приводится.



Законопроект готовился с прошлого года и будет передан на рассмотрение Конгресса уже в мае, где, по словам знакомых с процессом подготовки чиновников, вероятно, получит широкую поддержку.



