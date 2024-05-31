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В Словакии ответили, сколько будет восстанавливаться раненый Фицо
31.05.2024 19:56 Алина Груднева

В Словакии ответили, сколько будет восстанавливаться раненый Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, получивший ранения в результате покушения, будет восстанавливаться несколько месяцев, прежде чем вернуться к полноценной работе.

По данным агентства TASR, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Юрай Бланар.

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По словам главы МИД, он обсудил состояние здоровья Фицо на встрече с коллегами по НАТО в Праге.

"Поскольку они очень интересовались состоянием премьер-министра, я проинформировал их, что его здоровье, к счастью, улучшается, но все еще понадобится несколько месяцев, чтобы он полностью вернулся к работе", – отметил он.

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