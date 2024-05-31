



В Словакии ответили, сколько будет восстанавливаться раненый Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, получивший ранения в результате покушения, будет восстанавливаться несколько месяцев, прежде чем вернуться к полноценной работе.



По данным агентства TASR, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Юрай Бланар.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам главы МИД, он обсудил состояние здоровья Фицо на встрече с коллегами по НАТО в Праге.



"Поскольку они очень интересовались состоянием премьер-министра, я проинформировал их, что его здоровье, к счастью, улучшается, но все еще понадобится несколько месяцев, чтобы он полностью вернулся к работе", – отметил он.