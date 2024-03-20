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В Швеции иракская журналистка обозвала украинок проститутками
20.03.2024 21:30 MIGnews.com

В Швеции иракская журналистка обозвала украинок проститутками

На прошлой неделе на шведском телевидении мигрантка из Ирака Элаф Али выразила недовольство относительно засилья мигрантов из Украины и фактически назвала украинских женщин проститутками, пропустив мерзкую шутку о публичных домах.


Руководитель программы SVT Кристина Хилл сказала, что не будет извиняться, она заявила: 


“Нет, конечно, мы этого делать не будем. То, что говорится в программе, находится в рамках свободы слова. Это программа, которая играет и юморит о стереотипах и национальностях”. 

Предлагаем Кристине Хилл выпустить спецвыпуск об африканцах и арабах и поюморить как следует. 

 

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