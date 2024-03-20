



В Швеции иракская журналистка обозвала украинок проститутками

На прошлой неделе на шведском телевидении мигрантка из Ирака Элаф Али выразила недовольство относительно засилья мигрантов из Украины и фактически назвала украинских женщин проститутками, пропустив мерзкую шутку о публичных домах.

Журналистка шведского телевидения Элаф Али, мигрантка из Ирака, недовольна, что слишком много иммигрантов из Украины. Она фактически назвала украинских женщин проститутками. Вся чумазая аудитория посмеялась на этим и горячо аплодировала.

Они уже чувствуют себя хозяевами Швеции. pic.twitter.com/3bMyYqbnch — 🔴 Подпоручик Киже (@Lt_Kizhe) March 16, 2024

Руководитель программы SVT Кристина Хилл сказала, что не будет извиняться, она заявила:“Нет, конечно, мы этого делать не будем. То, что говорится в программе, находится в рамках свободы слова. Это программа, которая играет и юморит о стереотипах и национальностях”.Предлагаем Кристине Хилл выпустить спецвыпуск об африканцах и арабах и поюморить как следует.