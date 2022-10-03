В России заблокировали музыкальный сервис SoundCloud
В России заблокировали музыкальный стриминговый SoundCloud. Соответствующее решение приняла прокуратура.
О блокировке сервиса сообщило российское издание Медиазона со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора.
Согласно информацию, решение было принято в соответствии со статьей 15.3 федерального закона РФ, регламентирующей ограничение доступа к сайтам, призывающим к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространяющим недостоверную информацию.