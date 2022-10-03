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В России заблокировали музыкальный сервис SoundCloud
03.10.2022 02:22 Александр Юзовский

В России заблокировали музыкальный сервис SoundCloud

В России заблокировали музыкальный стриминговый SoundCloud. Соответствующее решение приняла прокуратура.

О блокировке сервиса сообщило российское издание Медиазона со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора.

Согласно информацию, решение было принято в соответствии со статьей 15.3 федерального закона РФ, регламентирующей ограничение доступа к сайтам, призывающим к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространяющим недостоверную информацию.

 

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