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В России началась кампания за “жизнь без YouTube”
15.07.2024 13:05 MIGnews.com

В России началась кампания за “жизнь без YouTube”

На прошлой неделе в России стал существенно тормозить YouTube. Сначала заговорили о каких-то технических проблемах, но правда вылезла наружу. Уже этой осенью YouTube  в России отправится вслед за Facebook и Instagram. Закроют и запретят. 

В связи с перспективой в интернете оживились кремлеботы с идеей о том, как Россия “заживет без YouTube”.

К кампании по подготовке к возможному ограничению работы YouTube в россии присоединились связанные с кремлем боты в соцсети "ВКонтакте". Под возмущенными сообщениями пользователей о замедлении видео-сервиса кремлеботы оставили за выходные около тысячи сообщений, о том, что “без него лучше будет”.


 

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