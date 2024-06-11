



В РФ пригрозили пересмотреть ядерную доктрину

Россия может пересмотреть свою ядерную доктрину на фоне "неприемлемых действий" Запада.



По данным информационного агентства "Интерфакс", с такой угрозой выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



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"Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями", - сказал он.