Новости » Политика
В РФ ответили на то, что у Путина не верят в причастность Украины к теракту
26.03.2024 19:40 Алина Груднева

В РФ ответили на то, что у Путина не верят в причастность Украины к теракту


 В окружении президента РФ Владимира Путина не верят в то, что Украина якобы организовала теракт в "Крокус Сити Холл".

Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По их словам, Кремль был "шокирован" провалом ФСБ. Уточняется, что чиновники на обсуждении с Путиным пришли к выводу, что Киев не связан с терактом.

Тем не менее, в Москве решили все равно продвигать эту версию, чтобы "сплотить россиян вокруг войны с Украиной".

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова быстро отреагировала на это сообщение. По ее словам, информация об окружении Путина является "матерью всех фейков".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы