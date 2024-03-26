



В РФ ответили на то, что у Путина не верят в причастность Украины к теракту



В окружении президента РФ Владимира Путина не верят в то, что Украина якобы организовала теракт в "Крокус Сити Холл".



Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на четыре источника.



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По их словам, Кремль был "шокирован" провалом ФСБ. Уточняется, что чиновники на обсуждении с Путиным пришли к выводу, что Киев не связан с терактом.



Тем не менее, в Москве решили все равно продвигать эту версию, чтобы "сплотить россиян вокруг войны с Украиной".



Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова быстро отреагировала на это сообщение. По ее словам, информация об окружении Путина является "матерью всех фейков".