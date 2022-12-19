



В РФ "начали решать проблему" ЛГБТ





После принятия соответствующих законов в центре, в российской провинции приступили “к решению” “проблемы ЛГБТ”.



17 декабря в Великом Новгороде должен был состояться показ российских короткометражных фильмов про ЛГБТ-персон.



22-летний активист Михаил Чимаров принял участие, анонсировав показ и предложив подписчикам в соцсетях выбрать название для мероприятия, которое в итоге оказалось сорвано.



Полиция задержала 9 гостей, но позже их отпустили на свободу, предварительно переписав данные новгородцев. На Чимарова же завели административное дело о «ЛГБТ-пропаганде» (ст. 6.21 КоАП).