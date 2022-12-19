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В РФ "начали решать проблему" ЛГБТ
19.12.2022 21:49 Аркадий Бочаровский

В РФ "начали решать проблему" ЛГБТ



После принятия соответствующих законов в центре, в российской провинции приступили “к решению” “проблемы ЛГБТ”.

17 декабря в Великом Новгороде должен был состояться показ российских короткометражных фильмов про ЛГБТ-персон.

22-летний активист Михаил Чимаров принял участие, анонсировав показ и предложив подписчикам в соцсетях выбрать название для мероприятия, которое в итоге оказалось сорвано.

Полиция задержала 9 гостей, но позже их отпустили на свободу, предварительно переписав данные новгородцев. На Чимарова же завели административное дело о «ЛГБТ-пропаганде» (ст. 6.21 КоАП).

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