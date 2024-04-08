



В Приморском крае 43 человека заперли в военной части перед отправкой на фронт

Родственники насильно мобилизованных мужчин из Приморского края обратились в редакцию издания ASTRA с сообщением о том, что “43 мобилизованных закрыли в в/ч 16871 в Приморском крае и собираются насильно отправить в Украину”.



С раннего утра этого дня, 8 апреля, (сейчас в Приморском крае вечер) военнослужащих, написавших отказы от участия в боевых действиях, закрыли на территории в/ч в Сибирцево и насильно собираются отправить на войну. ASTRA располагает пофамильным списком каждого из 43 удерживаемых.



“Сегодня муж сообщил мне, что их заперли в казарме и уже вечером планируют принудительно увезти на аэродром под конвоем. Мы обратились по телефону в военно-следственные органы и прокуратуру, потребовав провести проверку действий должностных лиц воинской части 16871 на предмет превышения должностных полномочий. Еще мы подали соответствующие письменные заявления. Никаких ответов пока нет”», — рассказала ASTRA супруга одного из удерживаемых.



“Полагаем, что действия должностных лиц воинской части 16871 являются неправомерными: если военнослужащий по тем или иным причинам отказывается от участия в спецоперации, например, вследствие того, что он еще не прошел полный курс лечения после ранения, он подлежит привлечению к ответственности в установленном законом порядке, но его принудительная отправка на Украину в принципе недопустима”, — говорится в коллективном обращении родственников.



Еще одна супруга удерживаемого в казарме военного рассказала ASTRA, что у ее мужа нет нескольких пальцев на ноге, он “еле ходит”, но его все равно отправляют на войну.



“Ему врач сразу сказал, что он даже бегать не сможет. А в части поставили: “годен”, сказали — давай, шуруй”, — говорит женщина. После этого ее муж написал отказ от участия в боевых действиях.



“И в Москву мы обращались, и на телевидение местное. Никто нам не поможет, сказали. У моего сына четверо детей, у него обе руки сломаны, два ранения. Сказали — это не повод, он годен”, — сообщает мама еще одного из удерживаемых мобилизованных.



