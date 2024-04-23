



В Приднестровье русские провели неанонсированные военные учения

Бюро реинтеграции Молдовы выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что 23 апреля военные Российской Федерации, входящие в состав совместных миротворческих сил Приднестровья, проводят тренировки в районах населенных пунктов Дубэсары, Кочиеры, Бендеры, Фырладень и Хаджимус. Однако эти учения не были ранее заявлены и скоординированы с Кишеневом.



Делегация Кишинева в Объединенной контрольной комиссии, занимающейся урегулированием замороженного конфликта между Приднестровьем и Молдовой, раскритиковала действия российских военных. По мнению членов делегации, проведение военных учений без предварительной координации вызывает дополнительное напряжение, что сказывается на населении, - люди напуганы..



“Делегация Молдовы в ОКК призывает всех участников миротворческой операции исключить подобные провокационные действия, противоречащие принципам поддержания мира и законодательству Молдовы”, — говорится в заявлении ведомства.



Это уже повторный случай несогласованных действий российских военных на территории Молдовы.



В декабре прошлого года, российские военные уже проводили учения без согласования с Объединенной контрольной комиссией. В ходе учений был отработан план действий на случай нападения на российский блокпост возле села Гышка. Аналогичные тренировочные мероприятия прошли и возле Дубоссарской ГЭС в селе Коржова.



