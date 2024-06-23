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В Польше не исключили полного закрытия границы с Беларусью
23.06.2024 10:57 Алина Груднева

В Польше не исключили полного закрытия границы с Беларусью

Польша может полностью закрыть границу с Беларусью на фоне постоянных попыток прорыва мигрантов.

Об этом сказал министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью TVN24.

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"У нас все еще функционируют пограничные переходы. Сейчас мы изучаем, какими будут последствия для нашей экономики", – пояснил министр.

Он напомнил, что Финляндия уже закрыла границу с Россией, благодаря чему стране удалось решить вопрос с наплывом мигрантов.

"Что особенно ужасно, эти люди (мигранты, - ред.) получают инструкции от офицеров белорусского государства, как бить ножом польского солдата, польского пограничника даже тогда, когда наши ребята одеты в жилетах. Это абсолютно неприемлемо", – возмутился Сикорский.

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