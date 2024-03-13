



В поисках согласия по Украине: Макрон, Шольц и Туск встретятся в Берлине, – СМИ

В пятницу, 15 марта, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Позднее в тот же день к ним присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск.



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Главная цель этой встречи – попытаться снизить напряженность вокруг Украины, продемонстрировать единство после напряженного периода, когда разногласия по Украине перешли в открытую вражду, пишет Politico.



Как известно, долго копившаяся напряженность начала "закипать" в конце февраля, когда Макрон отказался исключить возможность отправки западных войск в Украину, поклявшись сделать "все, что потребуется, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", отмечает издание, напомнив, что более осторожный Шольц ответил отказом, исключив возможность использования сухопутных войск европейских стран.



А недавно Bloomberg рассказал о якобы конфликте между лидерами Франции и Германии. В частности, по данным американского издания, это проявилось в одном из выступлений Макрона, во время которого тот, намекая на Германию, упрекнул союзников, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки".



То, что Шольц с Макроном не ладят, признали в разговоре с Bloomberg и близкие помощники немецкого канцлера. Там Макрона воспринимают как монархического деятеля, умеющего лишь издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.



Напряжение между канцлером Германии и президентом Франции вызывает беспокойство среди немецких социал-демократов. Так, в партии Шольца предупредили, что такой спор небезопасен для Украины.

