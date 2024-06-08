Новости » Политика
В НАТО решили отказаться от планов по фонду в 100 млрд евро для Украины
08.06.2024 09:04 Алина Груднева

В НАТО решили отказаться от планов по фонду в 100 млрд евро для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил отказаться от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине.

По  данным информационного агентства Bloomberg, он столкнулся с противодействием со стороны членов Североатлантического Альянса.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В НАТО обязались тратить не менее 40 млрд евро в год на летальную и нелетальную помощь для Украины. Это будет соответствовать среднегодовым взносам с момента вторжения РФ в страну.

НАТО определит цели пожертвований для каждой страны на основе процента от ее ВВП, после чего  опубликует итоги в ежегодном отчете.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы