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В НАТО решили, кто заменит главу военного комитета через полгода
17.09.2023 13:00 Евгения Маркова

В НАТО решили, кто заменит главу военного комитета через полгода

Министры обороны стран-членов НАТО продлили мандат нынешнего председателя Военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев, а также избрали его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне, сообщили в пресс-службе альянса.

Решение было принято 16 сентября на конференции Военного комитета в Осло. Министры обороны стран-членов НАТО отметили необходимость преемственности руководства "в нестабильной обстановке в области безопасности и на фоне крупнейшего укрепления коллективной обороны Североатлантического союза со времен холодной войны".

Адмирал Драгоне по итогам выборов заявил, что НАТО сможет "предложить свою полную поддержку Украине" и решению проблем, которые "вырисовываются в международном масштабе".

В свою очередь Бауэр высказался о намерении сделать все возможное, чтобы "продолжать объединять север, юг, восток, запад, большие и малые страны в рамках нашего Альянса", а также "активно поддерживать связь с партнерами НАТО по всему миру".

Адмирал Драгоне останется министром обороны Италии до ноября 2024 года.

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