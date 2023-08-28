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В Ливии подожгли дом премьера во время протестов против переговоров с Израилем
28.08.2023 16:11 Наталья Богинская

В Ливии подожгли дом премьера во время протестов против переговоров с Израилем

Дом премьер-министра Ливии Абдул Хамида Дбейбе был подожжен 28 августа во время протестов, вызванных известием о том, что министр иностранных дел Наджла Мангуш встретилась с израильским коллегой Эли Коэном.

Сообщение о встрече министров вызвало протесты по всей стране, возле здания МИД Триполи была слышна стрельба. В других городах протестующие собрались возле правительственных зданий и перекрыли дороги.

Ливия никогда не имела дипломатических отношений с Израилем.

Министерство иностранных дел Ливии настаивает на том, что встреча была “незапланированной и случайной”, однако Президентский совет заявил, что она “не отражает ливийской внешней политики”. Дбейбе, возглавляющий Правительство национального единства, отстранил министра от должности и приказал провести расследование.

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