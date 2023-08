В Ливии подожгли дом премьера во время протестов против переговоров с Израилем

Дом премьер-министра Ливии Абдул Хамида Дбейбе был подожжен 28 августа во время протестов, вызванных известием о том, что министр иностранных дел Наджла Мангуш встретилась с израильским коллегой Эли Коэном.



Сообщение о встрече министров вызвало протесты по всей стране, возле здания МИД Триполи была слышна стрельба. В других городах протестующие собрались возле правительственных зданий и перекрыли дороги.



Ливия никогда не имела дипломатических отношений с Израилем.



Министерство иностранных дел Ливии настаивает на том, что встреча была “незапланированной и случайной”, однако Президентский совет заявил, что она “не отражает ливийской внешней политики”. Дбейбе, возглавляющий Правительство национального единства, отстранил министра от должности и приказал провести расследование.

