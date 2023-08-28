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Ливия отстранила министра иностранных дел из-за переговоров с Эли Коэном
28.08.2023 07:07 Ирина Демьянова

Ливия отстранила министра иностранных дел из-за переговоров с Эли Коэном

Глава правительства Ливии Абдулхамид ад-Дбейба в воскресенье вечером отстранил от должности министра иностранных дел страны Наджлу Мангуш и начал против нее расследование, сообщает Reuters.

Отстранение от должности произошло после того, как Мангуш встретилась с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном в Италии на прошлой неделе, несмотря на то, что между двумя странами нет официальных отношений.

В заявлении МИД Ливии, которое цитирует Kan, говорится , что встреча двух министров "была случайной, неофициальной и не запланированной заранее".

Это заявление было сделано через несколько часов после того, как министерство иностранных дел объявило , что Коэн встретился на прошлой неделе в Риме с Мангушем.

В ходе встречи два министра обсудили исторические связи между странами, ливийско-еврейское наследие, а также возможное партнерство между странами и израильскую помощь в гуманитарных, сельскохозяйственных и водохозяйственных вопросах.

Мангуш начала свою политическую карьеру в Ливии после свержения бывшего лидера Муаммара Каддафи в 2011 году и занимала пост министра иностранных дел в правительстве Триполи с момента его формирования в 2021 году. Она первая женщина на этом посту.
 

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