



Ливия отстранила министра иностранных дел из-за переговоров с Эли Коэном

Глава правительства Ливии Абдулхамид ад-Дбейба в воскресенье вечером отстранил от должности министра иностранных дел страны Наджлу Мангуш и начал против нее расследование, сообщает Reuters.



Отстранение от должности произошло после того, как Мангуш встретилась с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном в Италии на прошлой неделе, несмотря на то, что между двумя странами нет официальных отношений.



В заявлении МИД Ливии, которое цитирует Kan, говорится , что встреча двух министров "была случайной, неофициальной и не запланированной заранее".



Это заявление было сделано через несколько часов после того, как министерство иностранных дел объявило , что Коэн встретился на прошлой неделе в Риме с Мангушем.



В ходе встречи два министра обсудили исторические связи между странами, ливийско-еврейское наследие, а также возможное партнерство между странами и израильскую помощь в гуманитарных, сельскохозяйственных и водохозяйственных вопросах.



Мангуш начала свою политическую карьеру в Ливии после свержения бывшего лидера Муаммара Каддафи в 2011 году и занимала пост министра иностранных дел в правительстве Триполи с момента его формирования в 2021 году. Она первая женщина на этом посту.

