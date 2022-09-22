



В Курске военнообязанным запретили покидать регион

На брифинге, посвященном частичной мобилизации, главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов заявил, что с 9:00 сегодня, 21 сентября, жителям региона, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать регион без разрешения военного комиссариата.



Господин Родионов уточнил, что тем, кто сейчас находится за пределами Курской области и подлежит мобилизации, нужно вернуться в трехдневный срок или стать на учет по месту пребывания. Председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов заявил, что мобилизация частично коснется тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. В числе наиболее необходимых специалистов чиновник назвал артиллеристов, танкистов, мотострелков.



Главный военком Курской области отметил, что из региона для участия в специальной военной операции на территории Украины отправилась 1 тыс. человек: 800 человек по контракту и 200 — добровольцами. В ближайшее время около 600 человек отправятся на обучение в ходе двухнедельных сборов на базе военных учебных заведений. Осенняя призывная кампания стартует 1 октября — в задании военного комиссариата будет значиться около 1 тыс. человек.