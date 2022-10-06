



В Киев прибыла глава оборонного комитета Бундестага: детали

В Киев прибыла глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, которая не раз призывала правительство Германии передать Украине танки Leopard 2.



По ее словам, ведомство федерального канцлера Германии тормозит поставки оружия на Украину.



"Самое узкое место, которое замедляет военную помощь Германии Украине, - это, по какой-то причине, ведомство канцлера", - отметила Штрак-Циммерман. "Этот дом является центром принятия решений. Именно там сходятся нити и оттуда отправляются сигналы", - подчеркнула она.



В то же время глава комитета Бундестага признала, что обещанные Киеву поставки оружия достигают Украины.



