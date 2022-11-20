В Казахстане проходят внеочередные выборы президента
Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента.
На пост главы государства претендуют шесть кандидатов: Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Касым-Жомарт Токаев, Салтанат Турсынбекова.
Как сообщает Informburo.kz, первый президент страны Нурсултан Назарбаев уже проголосовал на выборах.
Явка избирателей по состоянию на 14:05 (по местному времени) составила 51,6% граждан.
Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в г.Астане для участия в процедуре голосования на выборах Президента Республики Казахстан pic.twitter.com/MpDfhxy2US— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 20, 2022