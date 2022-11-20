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В Казахстане проходят внеочередные выборы президента
20.11.2022 10:28 Ольга Белозерова

В Казахстане проходят внеочередные выборы президента

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента.

На пост главы государства претендуют шесть кандидатов: Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Касым-Жомарт Токаев, Салтанат Турсынбекова.

Как сообщает Informburo.kz, первый президент страны Нурсултан Назарбаев уже проголосовал на выборах. 
 

Явка избирателей по состоянию на 14:05 (по местному времени) составила 51,6% граждан. 

 

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