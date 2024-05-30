



В Иране стартовала регистрация кандидатов на выборы президента

В Иране 30 мая официально стартовала регистрация кандидатов на выборы президента страны, которые назначены после гибели Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.



Об этом сообщают иранские СМИ.



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Регистрация кандидатов на пост президента продлится до 3 июня.



После этого состоится недельная проверка квалификации и компетенции заявителей. Окончательный список кандидатов объявят 11 июня.



Президентская кампания будет проведена в период с 12 по 27 июня. Сами выборы назначены на 28 июня.