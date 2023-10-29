



В Иране протестировали новые дроны-камикадзе

Иранские военные во время масштабных учений под кодовым названием Eghtedar 1402 протестовали дроны-камикадзе Sina и Fateh. Об этом сообщает IRNA.



По данным издания, обильные десантно-штурмовые подразделения сухопутных войск использовали беспилотники для поражения неподвижных и движущихся целей в радиусе 10 километров.



Беспилотники, оснащенные боеголовками весом от 300 до 1000 граммов, предназначены для использования против различных целей в наземных боях.



Сообщается, что эти дроны-камикадзе могут работать от 10 до 15 минут.