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В Иране произошли самые массовые протесты за последние недели – видео
17.02.2023 19:40 Наталья Богинская

В Иране произошли самые массовые протесты за последние недели – видео

Протестующие в Иране в прошли маршем по улицам нескольких городов в рамках самой массовой демонстрации за несколько недель на фоне продолжающихся месяцами протестов, охвативших Исламскую Республику.

Демонстрации, приуроченные к 40 дням после казни в Иране двух человек по обвинениям, связанным с протестами, свидетельствуют о продолжающемся смятении в стране. Протесты, начавшиеся в связи со смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини после ее ареста полицией нравов страны, превратились в один из самых серьезных вызовов иранской теократии со времен Исламской революции 1979 года.
 

Протестующие также прошли маршем в иранских провинциях Систан и Белуджистан недалеко от Пакистана после пятничной молитвы, как показывают онлайн-видео. Антиправительственные демонстрации уже несколько месяцев проходят по пятницам в беспокойной провинции, где преобладает суннитское население. Его жители давно жалуются на то, что шиитские правители Ирана обращаются с ними как с гражданами второго сорта.
 

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