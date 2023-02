В Иране произошли самые массовые протесты за последние недели – видео

Протестующие в Иране в прошли маршем по улицам нескольких городов в рамках самой массовой демонстрации за несколько недель на фоне продолжающихся месяцами протестов, охвативших Исламскую Республику.



Демонстрации, приуроченные к 40 дням после казни в Иране двух человек по обвинениям, связанным с протестами, свидетельствуют о продолжающемся смятении в стране. Протесты, начавшиеся в связи со смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини после ее ареста полицией нравов страны, превратились в один из самых серьезных вызовов иранской теократии со времен Исламской революции 1979 года.



Today, February 16, on the 40th day of the execution of two protestors, #Mohammad_Mehdi_Karami and #Seyed_Mohammad_Hosseini, people took to the streets and chanted slogans in #Isfahan.#Iran#IranProtests pic.twitter.com/sGrslvCeqP