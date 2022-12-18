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В Иране похвастались рекордным уровнем обогащения урана
18.12.2022 16:56 Алина Груднева

В Иране похвастались рекордным уровнем обогащения урана

Уровень обогащения урана в Иране увеличился до рекордного.

 
По данным AFP, такое заявление за день до визита инспекторов МАГАТЭ сделал глава Организации по атомной энергии Ирана.
 
"В настоящее время обогатительные мощности более чем в два раза превышают уровень, достигнутый ранее за всю историю в этой отрасли", — сказал Мохаммад Эслами.
 
По его словам, ядерная энергетика и производство атомной энергии эффективно снижают потребление ископаемого топлива, а также помогают бороться с экологическими проблемами.

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