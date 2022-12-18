



В Иране похвастались рекордным уровнем обогащения урана

Уровень обогащения урана в Иране увеличился до рекордного.

По данным AFP, такое заявление за день до визита инспекторов МАГАТЭ сделал глава Организации по атомной энергии Ирана.

"В настоящее время обогатительные мощности более чем в два раза превышают уровень, достигнутый ранее за всю историю в этой отрасли", — сказал Мохаммад Эслами.

По его словам, ядерная энергетика и производство атомной энергии эффективно снижают потребление ископаемого топлива, а также помогают бороться с экологическими проблемами.