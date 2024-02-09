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В Грузии утвержден состав нового правительства
09.02.2024 07:06 Алина Груднева

В Грузии утвержден состав нового правительства

Грузинский парламент 8 февраля утвердил состав нового правительства, которое возглавит Ираклий Кобахидзе.

Доверие ему выразили 84 депутата, против проголосовали 10.

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"Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра, чтобы не создавать преграды и своевременно издавать соответствующие акты", - сообщила администрация президента. 

В новом кабинете министров Грузии под руководством Кобахидзе сменится лишь министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Его заменит вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.

Экс-премьер Ираклий Гарибашвили объявил об уходе в отставку в январе. Такое решение он принял, чтобы дать своему преемнику время на подготовку к парламентским выборам, которые запланированы на октябрь.

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