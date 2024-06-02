



В Грузии пояснили слова премьера о пересмотре отношений с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не имел в виду ухудшение отношений с США, когда говорил о необходимости их пересмотра.



Такое разъяснение предоставил департамент по связям с общественностью правящей партии Грузии телеканалу Imedi.



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Уточняется, что Кобахидзе имел в виду, что пересмотреть отношения с США надо в сторону их углубления.



Напомним, что ранее премьер Грузии заявил, что предыдущая посол США "очень много чего испортила".