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В Грузии оштрафовали рестораны, обслуживавшие клиентов только на русском
22.03.2024 04:30 MIGnews.com

В Грузии оштрафовали рестораны, обслуживавшие клиентов только на русском

Теперь тем русским, кто решил устроить свой бизнес Грузии, но не удосужился нанять на работу грузин, придется туго. Заведениям, обслуживавшим клиентов исключительно на русском языке придется оплатить штрафы в размере от 600 до 1800 грузинских лари (665 долларов).

Так в Батуми шесть ресторанов, которые подавали меню только на русском языке и проигнорировали предупреждения придется оплатить “услуги контролеров”.

А предупреждение вышло еще в ноябре прошлого года.
 
Грузинское законодательство предусматривает, что граждане должны иметь возможность получать любые услуги на территории страны на государственном языке.

 

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