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В Грузии не исключили вступления в войну
10.03.2024 08:07 Алина Груднева

В Грузии не исключили вступления в войну

В Грузии не исключают возможности вступления страны в войну.

По данным Interpress News, такое заявление сделал председатель правящей партии, бывший премьер Ираклий Гарибашвили.

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"Мы сохранили стабильность, мир и экономическое развитие. Однако риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью и вовлечением страны в военный конфликт, в связи с открытием "второго фронта", никуда не исчезли", - предупредил он.
 

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