



В Грузии не исключили вступления в войну

В Грузии не исключают возможности вступления страны в войну.



По данным Interpress News, такое заявление сделал председатель правящей партии, бывший премьер Ираклий Гарибашвили.



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"Мы сохранили стабильность, мир и экономическое развитие. Однако риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью и вовлечением страны в военный конфликт, в связи с открытием "второго фронта", никуда не исчезли", - предупредил он.

