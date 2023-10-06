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В Германии у Алишера Усманова конфисковали пять дорогих автомобилей
06.10.2023 07:34 Катя Шульц

В Германии у Алишера Усманова конфисковали пять дорогих автомобилей

Как сообщают сразу несколько немецких изданий,  в окрестностях Мюнхена а также на вилле Алишера Усманова в коммуне Роттах-Эгерн полиция и таможенники провели обыск с конфискацией.

В итоге были изъяты пять автомобилей, среди которых были Mercedes Maybach S500 (стоимость 140 000 евро), а также фургон Mercedes Brabus (180 000 евро). Кроме того были изъяты материальные ценности, весь список пока не разглашается.

У Алишера Усманова конфискацию никак не комментируют.

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