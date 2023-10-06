



В Германии у Алишера Усманова конфисковали пять дорогих автомобилей

Как сообщают сразу несколько немецких изданий, в окрестностях Мюнхена а также на вилле Алишера Усманова в коммуне Роттах-Эгерн полиция и таможенники провели обыск с конфискацией.



В итоге были изъяты пять автомобилей, среди которых были Mercedes Maybach S500 (стоимость 140 000 евро), а также фургон Mercedes Brabus (180 000 евро). Кроме того были изъяты материальные ценности, весь список пока не разглашается.



У Алишера Усманова конфискацию никак не комментируют.