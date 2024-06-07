



В Германии набирают обороты ножевые теракты

По данным полицейской статистике, только в земле Северный Рейн-Вестфалия количество нападений с ножом в прошлом году выросло почти на 50%: с 4191 преступления в 2022 году до 6221 в прошлом году.



Каждый третий подозреваемый в совершении таких преступлений моложе 21 года, 87% всех нападавших — мужчины. При этом почти половина (47,4%) обвиняемых не имеет гражданства Германии. Об этом пишет издание Bild.



“Запреты на ножи в определенных местах — это просто проявление беспомощности. Как должны соблюдаться такие запреты на улицах и площадях, которые не оцеплены полицией?” — задает вопрос профессор криминологии Фридрих Лёзель.



“Существует по крайней мере приблизительный профиль преступника. В арабских странах, в частности, принято, чтобы мужчины носили с собой нож. Это мужественно. Но, конечно, даже в этих культурах лишь небольшая часть, возможно, пять процентов, действительно опасна. Если бы доступ к огнестрельному оружию в Германии был таким же легким, как в США, преступники также прибегали бы к оружию, а не к ножам”, — говорит Лёзель.



Эксперт считает, что для снижения числа преступлений с использованием холодного оружия власти должны применять новые меры по интеграции мигрантов.





