



В Германии депутаты начали требовать прекратить военную помощь Украине

В Германии более 30 депутатов от округа Укермарк в Бранденбурге обнародовали открытое письмо с требованием к Берлину прекратить поставки оружия Украине. Об этом сообщает издание Spiegel.



В письме политики призвали канцлера Германии Олафа Шольца и главу Бундестага Бербеля Баса "взять на себя ответственность за мирное урегулирование вместо дальнейших поставок оружия".



В то же время, они выразили обеспокоенность дальнейшей эскалацией войны и считают, что ФРГ должна "сделать все возможное, чтобы инициировать дипломатические решения для прекращения войны и способствовать мирному сосуществованию между народами".



В одном из предложений нападение РФ на Украину осуждается "самым решительным образом". Впрочем, далее в тексте нет никаких подробностей и упоминаний о российском правителе Владимире Путине, военных преступлениях РФ в Буче или Мариуполе.



Известно, что письмо канцлеру и главе Бундестага подписали 32 человека. В частности, известно, что среди них нет ни одного представителя Партии зеленых, но есть подписанты от ХДС, СДПГ, Левой партии, правопопулистов АдН и праворадикальной партии Дом. Глава фракции ХДС Ян Редманн сказал, что ограничений на то, кто подпишет письмо, не было.



Парламентская партия СДПГ дистанцировалась от письма. "Мы не можем поддержать одностороннее заявление, в котором не назван агрессор и речь не идет о необходимости адекватной защиты Украины", - говорится в совместном заявлении партии.



Несмотря на это, двое представителей СДПГ также подписали открытое письмо.



Депутат районного совета Вольфганг Зайфрид в ответ на запрос издания заявил, что не будет отзывать свою подпись, поскольку его оттолкнул способ, которым его парламентская группа дистанцировалась. В то же время лидер парламентской фракции Партии зеленых Беньямин Рашке призвал другие партии дистанцироваться.