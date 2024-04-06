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В Гааге может появиться улица Навального
06.04.2024 04:30 MIGnews.com

В Гааге может появиться улица Навального

Мэру Гааги Яну ван Занену были переданы результаты петиции, которую подписали 85 442 человека, с просьбой переименовать улицу, где находится посольство России на улицу Навального.

Ян Ван Занен пообещал передать петицию в горсовет, чтобы депутаты приняли решение по ней.



 

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