В Гааге может появиться улица Навального
Мэру Гааги Яну ван Занену были переданы результаты петиции, которую подписали 85 442 человека, с просьбой переименовать улицу, где находится посольство России на улицу Навального.
Ян Ван Занен пообещал передать петицию в горсовет, чтобы депутаты приняли решение по ней.
В Гааге хотят назвать в честь Навального улицу, на которой находится посольство РФ. Соответствующую петицию передали мэру Гааги. Вот как это было pic.twitter.com/BjMWbbktaX— DW на русском (@dw_russian) April 4, 2024