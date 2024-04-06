



В Гааге может появиться улица Навального

Мэру Гааги Яну ван Занену были переданы результаты петиции, которую подписали 85 442 человека, с просьбой переименовать улицу, где находится посольство России на улицу Навального.



Ян Ван Занен пообещал передать петицию в горсовет, чтобы депутаты приняли решение по ней.

