



В Финляндии придумали, как избежать войны

Присоединившимся к НАТО Финляндия и Швеции нужно играть важную роль в поддержании мира.



По данным Euractiv, такое заявление сделал президент Александр Стубб.



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"Лучший способ избежать войны – это меньше говорить и больше готовиться. Я думаю, что вы чувствуете то же самое. Это вполне понятно. Наши телеэкраны заполонили войны в Европе и на Ближнем Востоке", - отметил Стубб.



По его словам, постоянные разговоры о войне могут нарушить чувство безопасности и веры в будущее у молодых поколений.