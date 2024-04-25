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В Финляндии придумали, как избежать войны
25.04.2024 09:44 Алина Груднева

В Финляндии придумали, как избежать войны

Присоединившимся к НАТО Финляндия и Швеции нужно играть важную роль в поддержании мира.

По данным Euractiv, такое заявление сделал президент Александр Стубб.

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"Лучший способ избежать войны – это меньше говорить и больше готовиться. Я думаю, что вы чувствуете то же самое. Это вполне понятно. Наши телеэкраны заполонили войны в Европе и на Ближнем Востоке", - отметил Стубб.

По его словам, постоянные разговоры о войне могут нарушить чувство безопасности и веры в будущее у молодых поколений.

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