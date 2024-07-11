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В Европарламенте придумали, как наказать Венгрию за встречу Орбана с Путиным
11.07.2024 14:37 Алина Груднева

В Европарламенте придумали, как наказать Венгрию за встречу Орбана с Путиным

В Европарламенте предложили прекратить председательство Венгрии в Совете ЕС.

По данным Guardian, такое предложение сделала глава либеральной группы "Обновление Европы" Валери Хайер, комментируя "мирный вояж" премьера Венгрии Виктора Орбана к Владимиру Путину.

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По его словам, венгерский премьер действует против интересов европейского блока.

"Пришло время обуздать негодяя Виктора Орбана, который председательствует в Совете ЕС, - сказала она.

Что примечательно, Венгрия начала свое председательство Совете ЕС 1 июля сроком на полгода. Практически сразу Орбан отправился к Путину в Москву, вызвав резкую реакцию в Евросоюзу.

Ранее стало известно, что на полях саммита европейские лидеры начали разрабатывать план ответа Венгрии на действия премьера.

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