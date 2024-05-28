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В ЕС предупредили Грузию: рассматриваются все варианты реагирования
28.05.2024 19:14 Алина Груднева

В ЕС предупредили Грузию: рассматриваются все варианты реагирования

В Еврокомиссии разочарованы решением грузинского парламента о преодолении вето президента Саломе Зурабишвили на скандальный пророссийский закон об "иноагентах".

Грузии напомнили, что этот закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС.

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"Призываем грузинские власти изменить эту тенденцию и твердо вернуться на путь в ЕС. Для изменения динамики еще есть время, но для этого необходима твердая приверженность со стороны руководства страны", – сказано в заявлении.

Уточняется, что ЕС рассматривают все возможные варианты реагирования на принятие скандального закона.

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