



В ЕС потрясены зверским убийством гражданки Германии в Израиле

В Евросоюзе отреагировали на известие о гибели растерзанной террористами гражданки Германии Шани Лук.



Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозепп Боррель.



"Мы потрясены убийством Шани Лук, совершенным ХАМАСом. Ее смерть является иллюстрацией варварства террористов, совершенного против сотен израильских и иностранных граждан», - сказал он.



Евросоюз призвал к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых террористами в Газе.



Напомним, Шани Лук 30 октября официально была объявлена умершей. Была найдена кость черепа с ее ДНК. Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил, что "садистские животные ей отрубили голову".