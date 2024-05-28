



В ЕС будут решать, что делать с Грузией дальше

Европейские лидеры обсудят о том, что действовать дальше в отношении Грузии, чей парламент одобрил преодоление вето президента на скандальный закон об "иноагентах".



Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.



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Он напомнил, что Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС, если страна выполнит соответствующие реформы и условия.



"Принятие закона о прозрачности в парламенте является шагом назад и отдаляет Грузию от пути в ЕС. Грузинский народ четко выбрал будущее в ЕС, и мы сделаем все, чтобы поддержать его амбиции", – подчеркнул он.



Грузинский вопрос будет вынесен на повестку дня на следующем заседании Совета ЕС.