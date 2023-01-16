



В Египте 38 человек получили пожизненный срок за протесты против правительства

В воскресенье, 14 ноября, египетский суд приговорил к пожизненному заключению 38 человек, в том числе сбежавшего из страны бизнесмена, чьи посты в социальных сетях помогли спровоцировать антиправительственные протесты, сообщает агентство Associated Press.



Отмечается, что серия видео и других сообщений в социальных сетях египетского бизнесмена Мохамеда Али, который сейчас живет в Испании, привели к разрозненным уличным демонстрациям в сентябре 2019 года по обвинениям в коррупции и другим вопросам.



23 фигуранта из тех, кто получил пожизненный срок, были осуждены заочно, в том числе Али, сообщил египетский уголовный суд, рассматривающий дела, связанные с терроризмом. Суд также приговорил еще 44 человека, включая детей, к срокам от пяти до 15 лет лишения свободы по тем же обвинениям. По словам адвоката защиты Оссамы Бадави, 21 человек был оправдан.



Фигуранты были осуждены по целому ряду обвинений, включая подстрекательство к насилию в отношении сил безопасности и государственных учреждений. По данным AP, дело было связано с протестами 2019 года в портовом городе Суэц, который находится в устье Суэцкого канала. В то время власти арестовали сотни человек в Каире и по всей стране.



Правозащитные организации неоднократно критиковали такие массовые приговоры в Египте и призывали власти обеспечить справедливое судебное разбирательство.



Во время правления Абделя Фаттаха Ас-Сиси, власти начали широкомасштабные репрессии против диссидентов, в основном из организации “Братья-мусульмане”, которая была объявлена вне закона и признана террористической организацией в Египте в декабре 2013 года.



Сиси возглавил свержение военными исламистского президента Мохаммеда Мурси в 2013 году и убедительно выиграл выборы.

В апреле 2019 года парламент Египта подавляющим большинством голосов одобрил поправки к конституции, позволяющие Сиси оставаться у власти до 2030 года.