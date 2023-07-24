



В Дании перед посольством Ирака растоптали и сожгли Коран

В столице Дании, Копенгагене, два представителя группы "Данские патриоты" в качестве протеста подожгли перед посольством Ирака копию Корана, священной книги ислама, пишет Reuters.



"Данские патриоты" провели аналогичную демонстрацию на прошлой неделе и вели прямую трансляцию событий в Facebook. Правительство Дании тогда осудило поджог.



В понедельник 24 июля организатор демонстрации в Копенгагене растоптал копию Корана и поджег книгу на подставке из фольги рядом с лежавшим на земле иракским флагом.



В МИД Ирана после пятничной акции с сожжением Корана вызвали посла Дании.



