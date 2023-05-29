



В Чехии полиция начала проверку из-за поднятия флага ЧВК "Вагнер"

В Чехии полиция начала проверку в связи с тем, что женщина из города Зноймо подняла флаг наемников ЧВК "Вагнера".



Об этом сообщает Czech Radio.



"Полиция знакома с этим случаем. Ведется проверка. Сейчас, однако, комментарии преждевременны", – заявил СМИ представитель чешской полиции Давид Чалоупка.



Флаг ЧВК "Вагнера" на своем участке подняла чешская гражданка Люция Брихтова, чей аккаунт в Facebook, где размещены соответствующие фотографии, переполнен пророссийскими и антиукраинскими постами.



Женщина уверена, что в ее действиях нет ничего противозаконного, поскольку она не демонстрирует Z-символику, которая является знаком российского вторжения в Украину, и за которую недавно был осужден участник демонстрации в Праге.



31-летний демонстрант Якуб Яшек, который вышел 11 марта этого года в Праге на манифестацию с нашивкой "Z" на рюкзаке и логотипом ЧВК "Вагнер" на рукаве куртки, был признан виновным за отрицание факта геноцида, его одобрение и оправдание к шести месяцам лишения свободы условно, с отсрочкой на два года.