



В Британии задержали Михаила Фридмана

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщило о задержании неназванного «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и сговоре с целью дачи ложных показаний. В данный момент он уже освобожден под залог.



58-летнего бизнесмена задержали 1 декабря в его доме в Лондоне. В операции участвовали более 50 сотрудников NCA. При обыске в доме нашли значительную сумму наличными. «Эта операция является последней в серии вмешательств NCA, направленных на пресечение деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их пособников», — заявил глава NCA Грэм Биггар.



Также были задержаны два его предполагаемых соучастника бизнесмена. Один из них — его 35-летний сотрудник, выносивший из дома сумку с тысячами фунтов наличными. Другой — 39-летний бывший бойфренд нынешней партнерши россиянина, его подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Они, как и сам предприниматель, освободились под залог.



ТАСС пишет, что неназванный источник подтвердил агентству задержание господина Фридмана. РБК со ссылкой на анонимный источник из окружения бизнесмена уточняет, что сумма залога, после которого его освободили, составила £ 150 тыс.