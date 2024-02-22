Новости » Политика
В Берлине запретили проецировать видео на здании посольства РФ: чем пояснили
22.02.2024 21:09 Алина Груднева

В Берлине запретили проецировать видео на здании посольства РФ: чем пояснили

Суд в Берлине запретил украинцам во вторую годовщину войны проецировать видео на здании российского посольства.

По данным dpa, высший административный суд Берлина-Бранденбурга объяснил решение суда низшей структуры.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что здание дипмиссии нельзя использовать для таких целей без согласия от посольства РФ, мол, это бы стало нарушением международного права. 

"Согласно Венской конференции о конвенционных сношениях от 18 апреля 1961 года государство придерживается особых обязательств и принимает все меры по защите территорий представительства от любых посягательств", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы