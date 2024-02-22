



В Берлине запретили проецировать видео на здании посольства РФ: чем пояснили

Суд в Берлине запретил украинцам во вторую годовщину войны проецировать видео на здании российского посольства.



По данным dpa, высший административный суд Берлина-Бранденбурга объяснил решение суда низшей структуры.



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Уточняется, что здание дипмиссии нельзя использовать для таких целей без согласия от посольства РФ, мол, это бы стало нарушением международного права.



"Согласно Венской конференции о конвенционных сношениях от 18 апреля 1961 года государство придерживается особых обязательств и принимает все меры по защите территорий представительства от любых посягательств", - сказано в заявлении.