



В Белом доме сообщили, кто поедет на саммит мира вместо Байдена

На саммите мира, который Украина организовывает 15-16 июня, Соединенные Штаты Америки представит вице-президент Камала Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.



"Вице-президент Камала Харрис отправится 15 июня в Люцерн, Швейцария, чтобы принять участие в саммите по вопросам мира в Украине", - заявила пресс-секретарь Харррис Кирстен Аллен.



Аллен уточнила, что Харрис от лица администрации президента США поддержит усилия Киева для обеспечения справедливого и прочного мира, который основан на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.



Также Харрис подтвердит поддержку народа Украины, который обороняется от российской агрессии.



"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с вице-президентом будет представлять Соединенные Штаты на саммите", - подчеркивается в заявлении.



Ранее издание Bloomberg писало о том, что президент США Джо Байден пропустит саммит мира по Украине. Причиной, по данным издания, является запланированное мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.



При этом в Белом доме последние несколько месяцев подтверждали участие США в саммите мира, но не раскрывали, кто именно поедет в Швейцарию.