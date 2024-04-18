



В Бельгии ответили, когда Украина получит первые F-16

Украина может получить свои первые истребители F-16 еще до начала лета.



Такое заявление сделал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



По его словам, коалиция F-16 важна и остается важной, поскольку истребители имеют противовоздушный потенциал.



"Бельгия играет в этом очень важную роль. Именно мы обеспечиваем подготовку украинских пилотов на наших самолетах. Поставка первого самолета с подготовленными пилотами может состояться до лета этого года", - подтвердил он.



Де Кроо добавил, что 17 апреля в Европе обсуждались пути усиления защиты украинского неба, в рамках чего Киев получит, в том числе, дополнительную систему Patriot от ФРГ. Страны НАТО также призвали передать системы ПВО.