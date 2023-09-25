



В "Бабьем Яру" почтили память жертв нацистов

В заповеднике "Бабий Яр"состоялась церемония памяти о евреях, убитых в 1941 году в ходе массовых расстрелов.



Об этом сообщил главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Яков Дов Блайх.



В синагоге "Место для размышлений" была проведена заупокойная молитва.



"Осенью 1941 года фашисты расстреляли на этом месте десятки тысяч евреев. Это произошло в канун праздника Йом Кипур. В Киеве не осталось ни одной еврейской семьи, которая не стала бы жертвой этой трагедии. Нам так важно помнить об этом еще и потому, что террор, который сейчас происходит на нашей земле, должен быть остановлен", - сказал Блайх.



Напомним, что 29 сентября 1941 года нацисты расстреляли свыше 22 тысяч евреев. В октябре число жертв превысило 50 тысяч человек. В Бабьем Яру от рук нацистов пали до 150 тысяч человек, среди которых было до 70 тысяч евреев.