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В "Бабьем Яру" почтили память жертв нацистов
25.09.2023 19:40 Алина Груднева

В "Бабьем Яру" почтили память жертв нацистов

В заповеднике "Бабий Яр"состоялась церемония памяти о евреях, убитых в 1941 году в ходе массовых расстрелов.

Об этом сообщил главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Яков Дов Блайх.

В синагоге "Место для размышлений" была проведена заупокойная молитва.

"Осенью 1941 года фашисты расстреляли на этом месте десятки тысяч евреев. Это произошло в канун праздника Йом Кипур. В Киеве не осталось ни одной еврейской семьи, которая не стала бы жертвой этой трагедии. Нам так важно помнить об этом еще и потому, что террор, который сейчас происходит на нашей земле, должен быть остановлен", - сказал Блайх.

Напомним, что 29 сентября 1941 года нацисты расстреляли свыше 22 тысяч евреев. В октябре число жертв превысило 50 тысяч человек. В Бабьем Яру от рук нацистов пали до 150 тысяч человек, среди которых было до 70 тысяч евреев.

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