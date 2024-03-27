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Уволен польский генерал, готовивший украинских военных
27.03.2024 19:45 MIGnews.com

Уволен польский генерал, готовивший украинских военных

Странное увольнение случилось в Польше. После проверки службы военной контрразведки был уволен генерал, принимавший участие в подготовке украинских военных.

Министерство обороны Польши объявило об увольнении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского. Об увольнении заявили после проверки службы военной контрразведки. В сообщении указано, что проверка была начата "в связи с получением новых сведений об офицере".

"Европейская правда" отметила, что Громадзинский служил в Международной группе поддержки Украины в немецком Висбадене и вместе с американскими офицерами отвечал за подготовку украинских солдат.

 

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