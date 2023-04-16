



Утечка документов Пентагона: Кремль объявит новую мобилизацию

В последние недели в Интернет просочились секретные документы Пентагона, раскрывающие, как США шпионит за своими союзниками и врагами, пишут российские СМИ.



Утечка документов, классифицированных как “секретные” и “совершенно секретные”, якобы раскрывает детали военного потенциала некоторых союзников и противников США.



Издание The Washington Post выкладывает статьи по мере того, как журналисты изучают слитые в сеть документы, и выдают определенный анализ этих данных. Так, 12 апреля, Джон Хадсон представил информацию о перспективах продолжения военного конфликта между Россией и Украиной, с точки зрения документов, которые стали доступны, в результаты вышеупомянутой утечки.



В частности, из документов понятно, что агентурная сеть спецслужб США весьма разветвленная, и проникает глубоко не только в потенциально “враждебные” страны, но и в те, с кем США плотно сотрудничают.



Согласно документам, ни в одном из представленных сценариев, военное противостояние между Россией и Украиной не будет завершено в 2023 году, путем переговоров. Также в документах представлены варианты реагирования обоих лидеров противостоящих стран, и вероятное положение на “линиях соприкосновений”, к концу текущего года. Американские аналитики делают вывод, что ни одной из сторон не удастся достигнуть каких-либо существенных территориальных приобретений, в связи с недостаточностью живой силы и вооружений для этого.



Патовая ситуация приведет к тому, что Украина будет вынуждена провести “полную мобилизацию” оставшегося населения, из числа способных держать оружие. Одновременно с этим может возрасти зависимость от российских ударов по инфраструктуре Украины.



Также делается оценка, что при наличии достаточного количества вооружения, ВСУ может провести рискованные наступательные операции, что может вызвать “нетрадиционные ответы” со стороны России. Не уточняется что именно имеется ввиду, но отмечается, что применение ядерного оружия со стороны Кремля, является крайне маловероятным.



Согласно прогнозу из слитых документов, Кремль объявит всеобщую мобилизацию в случае крупных неудач, если таковые последуют за наступлением ВСУ.



Косвенно эту версию подтверждает аврально принятый российскими властями “закон об электронных повестках”, согласно которому можно будет мобилизовывать в зону СВО практически любого военнообязанного россиянина, под угрозой лишения права выезда за границу, права пользования личным имуществом (управления автомобилем, в частности), права регистрироваться индивидуальным предпринимателем, а также под угрозой уголовного преследования и лишения свободы. Согласно данному закону, теперь не требуется личная подпись о получении повестки, поскольку она будет автоматически считаться врученной, если была отправлена в электронном виде.



