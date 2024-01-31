



Уровень антисемитизма в мире вырос на 235% с октября

С октября по декабрь 2023 года уровень антисемитизма во всем мире вырос в шесть раз, или более чем на 235% по сравнению с период с января по сентябрь того же года.



Об этом свидетельствует ежегодный отчет министерства по делам диаспоры, Всемирной сионистской организацией и Сохнут.



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Почетное место в антирейтинге занимают США, где зафиксировано 43% антисемитских инцидентов. В Европе этот показатель составил 35%.



Количество нападений насильственного характера выросло на 33%. Из них 46% произошли в США, 16% в Великобритании, 9% в Германии, 6% в Франции и Канаде и 2,5% в Австралии.



Если подвергнут анализу каждую страну в отдельности, что Франция лидирует по антисемитским событиям - 1000%. Второе место занимает Канада - 800%, Австралия - 738%, США - 337% и Германия - 320%.